غيابات عديدة في قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

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أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهدت القائمة غياب كل من سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي لعدم الجاهزية، بينما يغيب أيمن حفني وشيكابالا ويتواصل غياب لاعب الوسط طارق حامد وكذلك الظهير التونسي حمزة المثلوثي.

الظهير الأيسر احمد فتوح ينضم لقائمة الغائبين أيضا بينما لم يؤكد الجهاز الطبي أن اللاعب يعاني من إصابة

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – حسام عبد المجيد – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – سيف جعفر - سيد عبد الله " نيمار".

. خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أسامة