الاتحاد الأوروبي يعتزم تدبير لقاحات مضادة لجدري القرود والصحة العالمية لا ترى ما يدعو للقلق

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أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الجمعة أن العمل جار في الاتحاد الأوروبي لشراء لقاحات وعلاجات مضادة لجدري القرود بشكل مشترك.

وقال المتحدث إن دول الاتحاد الأوروبي كلفت الهيئة الأوربية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية "بتدبير الإجراءات المضادة الطبية في أقرب وقت ممكن".

وذكر المتحدث أن تدابير الشراء على وجه الدقة سيتم تحديدها مع الدول الأعضاء بالتكتل في الأيام القليلة المقبلة.

وكان تم إنشاء هيئة الطوارئ الصحية التابعة للمفوضية استجابة لجائحة كوفيد-19.

وأضاف المتحدث: "من المهم الوضع في الاعتبار أن تطعيم (جدري القرود) سيكون قاصرا على حالات محددة للغاية إذ أن القدرة على انتقال الفيروس ومخاطره ليست مشابهة لكوفيد".

واتخذت منظمة الصحة العالمية موقفا مشابها اليوم الجمعة، داعيا لاتخاذ تدابير مختلفة، لكنها لا ترى ما يدعو للقلق.

وقالت الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية سيلفي برياند في مؤتمر صحفي للدول الأعضاء، في جنيف اليوم الجمعة: "إنه ليس مرض يجب أن يقلق عامة الناس منه. إنه ليس مثل كوفيد".

وأضافت برياند: "أمامنا فرصة جيدة لوقف انتشار المرض الآن"، مشيرة إلى أنه ليس من المعروف حجم مخزون لقاحات الجدري، والتي ينبغي أن تساعد أيضًا في مكافحة جدرى القرود.

وتتوقع منظمة الصحة العالمية استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود، الذي انتشر في أكثر من 20 دولة حتى الآن.

واختتمت برياند تصريحاتها بالقول: "في الوقت الحالي، لا نعرف ما إذا كنا نشهد فقط ذروة الإصابات، حيث إنه لا توجد نتائج واضحة حتى الآن حول سبب التطور الحالي".

ووفقا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 219 حالة مؤكدة بالمرض حول العالم حتى أول أمس الأربعاء.

وتم تسجيل نحو 118 من هذه الحالات في الاتحاد الأوروبي.