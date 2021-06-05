أمريكا تبقي على قيود مشروعات شركة شيفرون الآمريكية للنفط في فنزويلا

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار القيود الصارمة المفروضة على عمليات شركة النفط الأمريكية شيفرون كورب في فنزويلا، مما يعرقل جهود الشركة لزيادة الإنتاج في فنزويلا في ظل النقص الشديد في إمدادات النفط بالسوق العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن وزارة الخزانة الأمريكية قررت تمديد الترخيص الذي يسمح لشركة شيفرون وعدد محدود من شركات الخدمات النفطية الأمريكية بمواصلة العمل في فنزويلا دون ضخ أي استثمارات جديدة فيها. وينتهي تمديد الترخيص أول كانون الأول/ديسمبر 2022.

ويبقي قرار الإدارة الأمريكية على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قطاع النفط الفنزويلي، رغم المؤشرات على اتجاه واشنطن نحو تخفيف العقوبات بهدف السماح بضخ كميات إضافية من النفط الخام في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم.

وبحسب مصادر مطلعة فإن شيفرون التي تم تجميد أصولها في فنزويلا لديها القدرة على زيادة إنتاجها هناك بمقدار الثلث إلى حوالي 200 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي ثم إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول 2027.

وبحسب الترخيص الذي تم تمديده، فإنه يمكن لشيفرون فقط القيام بالتعاملات والأنشطة الضرورية للحفاظ على السلامة وحماية أصولها في فنزويلا. كما يشمل القرار شركات هاليبرتون وشلمبرجر وبيكر هيوز وويزرفورد إنترناشونال.