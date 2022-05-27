حمرون وشريف يقودان هجوم فاركو في مواجهة المقاصة

أعلن البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيلة فريقه الذي يخوض به مباراة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحل فاركو ضيفا على مصر المقاصة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية ، في إطار مواجهات الدوري الممتاز. ويبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : جيفرسون اينكادا _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ عزمي غوما .

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء : محمد سعيد "شيكا" _ جابر كامل _ علي بهيج _ بلال جمال _ شكري نجيب _ إسلام جمال _ أحمد عوض _ أحمد صغيري _ محمد أسامة.