سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت، تعيين المدرب الحسين عموتة في منصب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، خلفا للمدرب فيرناندو دا كروز.

وكان المدرب الفرنسي فيرناندو دا كروز قد أعلن رحيله عن القيادة الفنية لفريق الجيش الملكي، بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

ويتصدر فريق الجيش الملكي ترتيب الدوري المغربي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف فريق الوداد البيضاوي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الجيش الملكي نظيره الفتح الرباطي، يوم الإثنين القادم في الجولة الـ 26 من الدوري المغربي للمحترفين.