مصرع أب ونجله في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقي أب ونجله مصرعهما؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق 36 الحربي بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كل من "سيد.ع.م"، 67 سنة، ونجله محمود، 36 سنة، مقيمين في محافظة بور سعيد، جثتين هامدتين.



وتبين حدوث إصابة المتوفيين التي أودت بحياتهما؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي يستقلانها في طريق 36 الحربي بمدينة الصالحية الجديدة، وتم نقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الصالحية الجديدة المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.