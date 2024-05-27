تقرير: كوريا الشمالية تخطر اليابان بإطلاق قمر صناعي وشيك

قالت وكالة كيودو اليابانية إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بأنها تعتزم إطلاق صاروخ لإرسال قمر صناعي إلى مدار قريبا، في محاولة لإرسال قمرها الثاني للتجسس إلى المدار بعد إطلاقها الناجح للقمر الأول في نوفمبر.



وقالت وكالة كيودو في وقت مبكر اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي، إن فترة الإطلاق ستكون في غضون 4 يونيو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن كوريا الشمالية قالت إنها تريد استخدام قمري التجسس لمراقبة القوات الأمريكية في المنطقة، بينما قالت سول وطوكيو وواشنطن إن عمليات الإطلاق يمكن أن تساعد برنامج بيونجيانج الصاروخي وتمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .



وذكرت وكالة كيودو، في تقرير منفصل، أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقت على حث كوريا الشمالية على عدم إطلاق القمر الصناعي.