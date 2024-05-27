إجلاء مئات الآلاف مع وصول الإعصار ريمال إلى ساحل بنجلاديش

قامت السلطات في بنجلاديش بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى أماكن آمنة مع وصول الإعصار الاستوائي "ريمال" في خليج البنغال إلى سواحل جنوب البلاد، حسبما قال مسؤولون.

وقال خبير الأرصاد الجوية شاميم إحسان في مؤتمر صحفي في دكا إن العاصفة بدأت تعبر الساحل في منطقة كيبوبارا جنوب بنجلاديش وفي أجزاء من ولاية البنغال الغربية الهندية المجاورة حوالي الساعة الثامنة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).

وأوضح أن الإعصار "ريمال" ضرب الساحل تصاحبه رياح بسرعة 120 كيلومترا في الساعة، مضيفا أن مركز الاعصار قد يستغرق عدة ساعات لعبور خط الساحل.

وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة محب الرحمن إن الحكومة نقلت في وقت سابق أكثر من 800 ألف من سكان المناطق الساحلية إلى ملاجئ من الأعاصير، في الوقت الذي تقدم فيه الإعصار "ريمال"، الذي وصفه خبراء الأرصاد الجوية بأنه عاصفة إعصارية شديدة نحو الساحل.

وقال الوزير بعد اجتماع بشأن الاستعداد للإعصار: "طلبنا أيضا من أشخاص آخرين في المناطق الساحلية الانتقال إلى أماكن آمنة".