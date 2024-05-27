ارتفاع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى في مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت العملة اليابانية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بالارتفاع أمام العملات الرئيسية الأخرى.

ووصل الين إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ 4 أيام مسجلا 68ر156 ين مقابل 99ر156 ين يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وأمام الفرنك السويسري مسجلا 34ر171 ين مقابل 57ر171 ين يوم الجمعة.

كما ارتفع أمام اليورو من 57ر171 ين إلى 99ر169 ين وأمام الجنيه الإسترليني إلى 62ر199 ين خلال الفترة نفسها.

وفي حال استمرار صعود العملة اليابانية فمن المحتمل أن تواجه المقاومة أمام الدولار عند مستوى 152 ين وأمام الفرنك عند 167 ين وأمام اليورو عند 165 وأمام الجنيه الإسترليني عند 194 ين.