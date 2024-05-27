حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ

أعلن " حزب الله"، اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا مستعمرة "كريات شمونة" الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق، رداً على استهداف إسرائيل لمستشفى في "بنت جبيل" جنوباً، واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال " حزب الله" في بيان إنه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل واصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية يوم الاثنين 27-5-2024، مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق".

كان " حزب الله" قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا ليل أمس الأحد موقع "المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعية، واستهدفوا اليوم الإثنين جنوداً إسرائيليين في مستعمرة "مرغليوت" بالأسلحة المناسبة، واستهدفوا موقع "المالكية" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية والمسيّرات الهجومية، رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية.

واستهدف عناصر " حزب الله" اليوم الإثنين التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع "مسكاف عام" الإسرائيلي، وقاعدة "بيت هلل" الإسرائيلية وتموضع منصات القبة الحديدية بمسيرات انقضاضية كما استهدفوا مستعمرة "المطلّة" بالأسلحة المناسبة ردًا على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية. واستهدفوا مستعمرات "ميرون" و"سفسوفة" و"تسفعون" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا، رداً على استهداف إسرائيل مستشفى صلاح غندور في "بنت جبيل" جنوباً.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عصر اليوم استهدفت على دفعتين، منزلاً في محلة "خلة مشتى" في مدينة "بنت جبيل".

كما أغار على مبنى عند مفرق بلدة "الطيري" باتجاه منطقة "صف الهوا" في مدينة " بنت جبيل" مما أدى إلى تدميره، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. واستهدف القصف الفوسفوري الإسرائيلي عصر اليوم الأطراف الشرقية لبلدة "حولا" في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية عصر اليوم أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل حارقة في أكثر من منطقة مفتوحة في بلدة "بليدا" في جنوب لبنان أدت إلى اشتعال النيران في المناطق المستهدفة، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة ل"حزب الله".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الحي الجنوبي لبلدة " الخيام" وأطراف بلدة "كفرشوبا" في جنوب لبنان.

وقصفت القوات الإسرائيلية بقذائف الهاون المنطقة الواقعة بين بلدتي "كفركلا" و"العديسة" في جنوب لبنان.

وصباح اليوم قصفت بالقذائف المدفعية والفوسفورية أطراف بلدات "رب_ثلاثين" و"العديسة" و" الناقورة" و" الطيبة" في جنوب لبنان.

وقصفت دبابة إسرائيلية بعد ظهر اليوم أحد المباني في محاذاة الجدار الحدودي قرب بوابة فاطمة في بلدة "كفركلا" الحدودية الجنوبية.

كما قصفت القوات الإسرائيلية بالقذائف الفوسفورية المنطقة الواقعة بين بلدتي "حولا" و"مركبا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم، عند مدخل مستشفى "صلاح غندور" في منطقة "صف الهوا" في مدينة "بنت جييل" مستهدفةً بصاروخ موجه دراجة نارية، ما أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى.

وتسببت الغارة بإلحاق أضرار فادحة بقسم الطوارىء والأقسام الأخرى في المستشفى. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة جوية استهدفت بلدة "عيترون" ما أدى إلى تدمير وسط البلدة. وتحركت فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف.

كما شنّ الطـيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم غارة استهدفت بلدة "يارون" في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، بحسب" الوكالة الوطنية للإعلام".

وتعرضت منطقة " وادي حامول" في جنوب لبنان قبل ظهر اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.