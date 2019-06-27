اختيار وزيرة خارجية كرواتيا لمنصب أمين عام مجلس أوروبا

انتخب أعضاء مجلس أوروبا الأربعاء وزيرة الخارجية الكرواتية ماريا بيتشينوفيتش بوريتش لتتولى منصب الأمين العام للمجلس.



وفازت ماريا بوريتش، البالغة من العمر 56 عاما، بالمنصب بعد حصولها على 159 صوتا من أعضاء الجمعية البرلمانية للمجلس، المؤلفة من مندوبين من برلمانات الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.



وحصل المرشح الآخر الذي وافق عليه وزراء الدول الأعضاء ، وزير الخارجية الليبرالي البلجيكي ديدييه رايندرز، على 105 صوت.



ولعبت ماريا بوريتش، المنتمية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحسوب على تيار يمين الوسط، دورا في التفاوض على انضمام بلادها عام 2013 إلى الاتحاد الأوروبي.



وستتولى وزيرة الخارجية الكرواتية منصب الأمين العام للمجلس في 18 أيلول/سبتمبر لمدة خمس سنوات بدلا من ثوربورن ياجلاند، وهو رئيس وزراء نرويجي سابق.



ويختص مجلس أوروبا بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.



ويضم المجلس في عضويته جميع الدول الأوروبية تقريباً، باستثناء بيلاروسيا والفاتيكان ودولة كوسوفو المعترف بها جزئيًا.