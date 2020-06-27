غادة والي: هناك زيادة كبيرة في تعاطي النساء للمخدرات

حذرت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مما وصفته من الخطورة الكبيرة التي قد يتعرض لها العالم؛ بسبب زيادة عدد متعاطي المخدرات وانخفاض الاستثمار في مقاومتها.

وقالت «والي»، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، اليوم السبت، «نحذر من انخفاض الاستثمار في مقاومة المخدرات؛ بسبب الضغوط الكبيرة على المنظومة الصحية منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم».

وأضافت أن «هناك زيادة كبيرة في أعداد المتعاطين للمخدرات»، مشيرة إلى وصول عدد المتوفين بسبب المخدرات في العالم، خلال العقد الأخير، إلى أكثر من نصف مليون شخص.

وأوضحت أن «هناك زيادة كبيرة في أعداد النساء اللاتي يتعاطين المخدرات»، مشيرة إلى رفض عدد كبير من النساء العلاج؛ لأسباب تتعلق بالوصمة الاجتماعية.