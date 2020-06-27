تباينت الآراء بين مواطني مركز جرجا بمحافظة سوهاج، حول صدور قرار بإزالة برج جرجا المخالف، صباح غد السبت، في حضور جميع القيادات والمسئولين علي مستوي المحافظة، كما تناقلت خبر الإزالة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.



الجدير بالذكر أن برج جرجا هو برج سكني يقع بمدخل مدينة جرجا من الناحية الغربية، علي الطريق السريع مصر أسوان، ويتكون من 12 طابقا، وتم إنشاؤه علي أملاك الدولة بالمخالفة للقانون، وقد صدر له أكثر من قرار إزالة من قبل ولكنها لم تنفذ، وتم بناء هذا البرج علي أملاك الدولة وأملاك الري، وتم توصيل المرافق والكهرباء، علي مرأي ومسمع من العامة والخاصة.



ومع إقتراب ساعة التنفيذ بالإزالة تباينت الآراء، فالبعض يري ضرورة إزالة هذا البرج تطبيقا للقانون واستردادا لأملاك الدولة وهيبتها مع ضرورة محاسبة كل مسئول وافق على بناء هذا البرج، والآخر يري عدم إزالته حتى لا يتكبد صاحب العقار خسائر فادحة، وعلي الدولة الاستفادة منه كمبني للعزل الصحي في ظل تداعيات فيروس كورونا في الوقت الحالي، ثم إستغلاله مستقبلا في كثير من المصالح الحكومية.