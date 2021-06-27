• «أفراح القبة» على خشبة السلام.. وDogs في العائم

كشف الفنان مدير فرقة مسرح الشباب عن تقديم العرض الغنائي الاستعراضي المسرحي Dogs "كلاب" على مسرح السلام بقصر العيني، اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك ضمن عروض الموسم الصيفي للبيت الفني للمسرح، مؤكدا أن العرض سيكون بمثابة مفاجأة لجمهور المسرح.

والعرض أنتجته فرقة مسرح الشباب لتقديم المجموعة المتميزة من خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" التى يقيمها مسرح الشباب بالقاهرة والإسكندرية، وهو من تأليف محمود جمال الحدينى، واستعراضات ضياء شفيق، وملابس أميرة صابر، وموسيقى محمد حسنى، ومكياج إسلام عباس، ويشارك في بطولته 28 شابا من خريجى الدفعة الثانية لورشة "ابدأ حلمك"، وإخراج كمال عطية.

وتدور فكرة العرض حول مجموعة من كلاب الشوارع الذين يتم عزلها فى مكان محدد، حيث يعرض كلا منهم قصته في الحياة، والتي تكشف صفات وخصال وأحداث تتعلق بتعامل المجتمع مع هذه الحيوانات، ويعد العرض تجربة فريدة وغير تقليدية فى المسرح المصرى، وتحاكي تجارب أجنبية مثل cats وغيرها ولكن بشكل مختلف يناسب طبيعة المسرح المصري.

وفي نفس التوقيت، تعيد الفرقة تقديم على المسرح العائم بالمنيل مسرحية "أفراح القبة"، العرض الفائز بجائزة أفضل عرض من المهرجان القومي للمسرح المصري.

العرض مأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداثه حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم "أفراح القبة"، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏

مسرحية "أفراح القبة" إعداد وإخراج محمد يوسف المنصور، وبطولة عبدالمنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، وسمر علام، وفاطمة عادل، وحمزة رأفت، ‏ومينا نبيل، وأحمد صلاح، ومحمد عبدالقادر، ويوسف مصطفى، ومينا نادر، ومحمد يوسف، وهايدى عبدالخالق، ‏وعبير لطفى، وأحمد عباس، وباسم سليمان، ومارتينا روؤف، وحسام ‏علاء، وهدير طارق، وديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، و‏تصميم أزياء عبير بدراوي، وموسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر.‏