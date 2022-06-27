مئات المصابين إثر انهيار مدرج مصارعة ثيران في كولومبيا

قتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، وأصيب المئات في كولومبيا، الأحد، بعد انهيار مدرج لمشاهدة مصارعة ثيران، بحسب ما أعلنت السلطات.

وبحسب السلطات، هرب الثور من الساحة التي استضافت الحدث، وتسبب في حالة من الذعر في شوارع مدينة "إل إسبينال" بمقاطعة توليما وسط كولومبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف شخص على بعد 145 كيلومترا جنوب غرب بجوتا العاصمة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قسما من منصات خشبية وخيزران تتدحرج إلى الأمام في الحلبة، حيث كان السكان المحليون يشاركون في حدث "مصارعة الثيران".

وقال حاكم مقاطعة توليما، خوسيه ريكاردو أوروزكو، لراديو "بلو" المحلي: "هناك 4 قتلى في هذه اللحظة، امرأتان ورجل وطفلا".

وأوضحت وزيرة صحة توليما، مارثا بالاسيوس، أن 322 مصابا ذهبوا إلى المستشفيات المحلية العامة والخاصة بعد الانهيار بحثًا عن العلاج، مشيرة إلى أن الطفل الذي توفي كان عمره 18 شهرا.

وذكرت "جارديان"، أنه بالإضافة الى القتلى الأربعة، يوجد 4 أشخاص آخرين فى العناية المركزة، واثنين آخرين يتعافيان من الجراحة.

وقال الميجور لويس فرناندو فيليز، مدير الدفاع المدني في المقاطعة، إنه لم يبق أحد محاصرا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه تم العثور على العديد من الأشخاص المفقودين.

وذكر رئيس البلدية، خوان كارلوس تامايو، أن 800 متفرج كانوا جالسين في الأقسام التي انهارت.