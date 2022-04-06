موسكو: أكثر من 40 جنديا أوكرانيا قتلوا في هجوم ميكولايف

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو أن القوات الروسية قتلت أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في منطقة ميكولايف بجنوب شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية دمرت أيضا عتادا عسكريا بالقرب من قرية فيسونسك أمس الأحد، مضيفة: رغم أنه لم يتسن التحقق من تلك المعلومات من مصدر مستقل، أن 24 مركز قيادة تم تدميرها في عدة مناطق.

وأكدت موسكو شن هجمات صاروخية على كييف أمس، لكنها نفت أن تكون قد قصفت بناية سكنية، قائلة إن الهجوم استهدف مصنع أرتيم للأسلحة.

وقالت موسكو إن أوكرانيا استخدمت على مايبدو صواريخ مضادة للطائرات، أحدها اصطدم على الأرجح ببناية سكنية.

لكن كييف ألقت باللوم على الصواريخ الروسية في الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين.