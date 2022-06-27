عمرو أديب: يجب إتاحة الفرصة أمام النظام القضائي للعمل في هدوء بعيدا عن فوضى الإعلام

طالب الإعلامي عمرو أديب، بإتاحة الفرصة للنظام القضائي العمل في هدوء بعيدًا عن فوضى الإعلام، وذلك تعقيبًا على ما شهدته أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف، المعروفة إعلاميًا باسم «طالبة المنصورة».



وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن «وسائل الإعلام ترغب في الحصول على سبق صفحي، الأمر الذي يجعل مهمة القاضي صعبة جدًا»، مؤكدًا أن إدارة المحكمة حاولت تنظيم الأمر أمس الأحد، في قضية «طالبة المنصورة».



وأشار إلى صدور قرار حظر النشر؛ بسبب عدم تمكن القاضي من ممارسة عمله، مضيفًا: «أطالب بالأمر منذ سنوات، المحكمة لها هدوء ووقار، ومن المفترض صدور تصاريح تناسب عدد الموجودين في القاعة لأن الأمر أفضل للقاضي».



وتابع: «الترتيب والنظام والأمن كل ما يهمني، وأننا نرتب الإعلام والزحمة قدام القاضي، وتخصيص أماكن للإعلام، حتى يستطيع القاضي استجواب المتهم ويسمع»، مؤكدًا أن الحوار بين القاضي والمتهم أمس، كان محترمًا ومحترفًا.



وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، قرارًا بحظر النشر نهائيًا في القضية رقم 11409 لسنة 2022، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية نيرة».



وتضمن القرار حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات، أيًا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم.