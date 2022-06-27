محافظ الغربية يدعو طلاب الجامعة لتفقد مشروعات حياة كريمة بزفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن جامعة طنطا تشهد طفرة كبيرة في كل القطاعات خلال الأعوام الماضية، وتجلى ذلك في حصول الجامعة على تصنيفات مميزة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.

ووجه محافظ الغربية، الشكر لرئيس الجامعة، لدعم المحافظة وخاصة في تنفيذ المبادرات المجتمعية والقوافل الطبية داخل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى.

وأشار إلى أن المحافظة تخطو بخطى ثابتة في تحقيق المستهدف من تنفيذ مشروعات المبادرة والذي تخطى نسبة الـ 61%، مطالباً الجامعة بتنظيم زيارات طلابية من الجامعة لتفقد مشروعات المبادرة والتعرف على التغير والتطوير الذي يشهده الريف المصري، إلى جانب تفقد المشروعات الجديدة التي طورتها المحافظة.

وهنأ رئيس الجامعة الحاضرين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، موجهاً الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، على ما يتم تنفيذه داخل المحافظة من مشروعات غيرت ملامح المحافظة.

وتوجت أول أمس بزيارة رئيس مجلس الوزراء لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، مشيرًا إلى أن هذا العصر هو العصر الذهبي للتعاون بين المحافظة والجامعة، وكان آخرها دعم المحافظ لتيسير بروتوكول التعاون بين مستشفيات مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية.