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وزير إندونيسي يتوقع أن تصبح بلاده ذات دخل مرتفع خلال سنوات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يونيو 2023 - 10:41 م

قال وزير الشئون البحرية والاستثمار لوهوت بي باندجايتان، إن الاقتصاد البحري الإندونيسي لديه مجال كبير للنمو، وإن البلاد يمكن أن تصبح دولة ذات دخل مرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، اليوم الثلاثاء.

وذكر باندجايتان أن إسهام القطاع البحري عام 2045 في الاقتصاد القومي سيتضاعف ويواصل النمو.

وقال الوزير في منتدى الدول الأرخبيلية والجزرية، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن إندونيسيا ستصبح دولة ذات دخل مرتفع، وفقا للاتجاه الحالي، في غضون 10 سنوات.

وأضاف أنه إذا استمر هذا خلال العقود الثلاثة المقبلة، قد تصبح إندونيسيا دولة متقدمة.

وأوضح أن إحدى المزروعات البحرية التي يمكن تطويرها هي زراعة الطحالب، التي تتم متابعتها في بوليلينج في جزيرة بالي.


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