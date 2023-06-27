ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، وقع في ما اسمته بـ"خطأ المبتدئين" خلال حملته الانتخابية الرئاسية؛ إذ خطط لفاعلية انتخابية بولاية نيوهامبشاير في نفس اليوم الذي تشهد فيه فاعلية للرئيس السابق دونالد ترامب منافسه على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.



وأضافت الصحيفة، أن ديسانتيس بدا أنه جعل له عدوا قويا في ولاية حاسمة رئيسية، بينما يكافح لتغيير أرقامه المتراجعة في الاستطلاعات في نيوهامبشاير.



وأوضحت "تايمز"، أن اتحاد نيوهامبشاير للنساء الجمهوريات أعلن ببالغ السعادة عن حضور ترامب لفاعلية سنوية ينظمها الاتحاد، مقررا عقدها اليوم الثلاثاء، في عاصمة الولاية، كونكورد.



لكن الحماس داخل الاتحاد النسائي تحول إلى استياء عندما أعلن ديسانتيس، الذي يحتل المركز الثاني في السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، عن فاعلية انتخابية خاصة به، الثلاثاء، إذ سيعقد حاكم فلوريدا اجتماعا في مجلس المدينة مع الناخبين في بلدة هوليس القريبة، الواقعة على بعد مسافة أقل من ساعة.



وطلب الاتحاد من ديسانتيس تغيير الموعد، معلنا أن تضارب الفاعليتين بين الخصمين الجمهوريين كان انتهاكا "غير مسبوق" للبروتوكول.



وأفاد الاتحاد في بيان: "لطالما كان الأمر السمة المميزة لنيوهامبشاير المراعاة عند تحديد مواعيد الفاعليات"، مضيفة: "أن يأتي مرشح ويشتت الانتباه عن الحدث الأكثر خصوصية الذي ينظمه (الاتحاد) في العام هو أمر غير مسبوق".



وقالت رئيسة الاتحاد إليزابيث جيرارد: "محاولة سحب التركيز من فاعليتنا (ليلك لانشون) تقلل من جهود النساء الجمهوريات في نيوهمبشاير".



لكن فريق ديسانتيس رفض تغيير الموعد، مشيرا إلى أن الحدث الذي سينظمه حاكم ولاية فلوريدا سينعقد في توقيت مختلف.



وقال الاستراتيجي الجمهوري مايك دينيهي، المقيم في نيوهمبشاير: "إنها أسوأ خطوة استراتيجية أظهرها حتى الآن".



ورأى مستشار لأحد خصوم ديسانتيس الجمهوريين: "إذا كان هناك أمر واحد لا تفعله في نيوهمبشاير، فإنه إثارة استياء القاعدة الشعبية النسائية"، وتابع: "لا تعبث معهن، إنهن يتذكرن كل شيء، إنها حركة مبتدئين".



وتسبب الخلاف في انقسام داخل الاتحاد النسائي نفسه، مع استقالات في مجلس الإدارة احتجاجًا على ذلك، فضلا عن اتهامات للاتحاد بانتهك سياسة الحياد الخاصة به تجاه المرشحين من خلال انتقاد ديسانتيس.



وأشارت "تايمز" إلى أن الخلاف لن يؤثر بشكل كبير على تحسين حظوظ ديسانتيس في نيوهمبشاير، والتي تعتبر الولاية الثانية في التصويت بسباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري العام المقبل.



وتقدم حاكم ولاية فلوريدا على ترامب في استطلاع للولاية في يناير، لكن منذ ذلك الحين، انهارت أرقامه في استطلاعات الرأي بينما صعد ترامب إلى الصدارة.



وحصل ترامب فى استطلاع أجري قبل أسبوعين في نيو همبشاير على 47% من الأصوات، فيما حيث تراجع ديسانتيس إلى 13%.