نوفو نورديسك تتحمل خسارة بقيمة 820 مليون دولار بسبب فشل دواء القلب

قالت شركة الأدوية الدنماركية العملاقة "نوفو نورديسك" إنها ستتحمل خسارة بقيمة نحو 7ر5 مليار كرون دنماركية (820 مليون دولار) بعد إيقاف دراسة في مرحلة متأخرة لعقار تجريبي للقلب حصلت عليه العام الماضي.

وأوقفت شركة الأدوية الدنماركية التجربة في منتصفها، بعدما خلصت لجنة مراقبة مستقلة إلى أنها لم تصل إلى هدفها الرئيسي لتغيير ضغط الدم بعد 12 أسبوعا.

وكانت الدراسة التي أجريت على أكثر من 600 مريض، تنظر في مركب "أوسيديورينون" لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط وأمراض كلى مزمنة في مراحل متقدمة.

ووافقت "نوفو نورديسك" العام الماضي على دفع 3ر1 مليار دولار لشركة "كيه.بي.بي بيوساينس" لشراء عقار "أوسيديورينون"، في إطار جهود الشركة المنتجة لعقار "أوزمبيك" للتوسع من محفظة علاج مرض السكري إلى أمراض خطيرة أخرى.

ويعد هذا الفشل انتكاسة نادرة لشركة نوفو الناجحة والتي تعتمد على نجاح عقاقيرها لعلاج السمنة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.