فحص 1549 مواطنا في قافلة طبية لمبادرة حياة كريمة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" على مدار يومين في قرية عزبة عبد الرحيم التابعة لمركز كفر البطيخ.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له، أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية شملت 9 تخصصات مختلفة، استفاد منها 1549 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج مجانًا.

وتضمنت نتائج عمل القافلة: "تحويل 3 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة واحدة، إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ196 حالة، وفحص 57 حالة بالأشعة، فحص 40 حالة أخرى بالسونار، إجراء 360 تحليلًا في معمل الدم، إجراء 45 تحليلًا في معمل الطفيليات، إقامة 10 ندوات توعوية صحية حضرها 151 مواطنًا.

وأكدت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل الطبية المجانية تُنظم أسبوعيًا في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتشمل هذه القوافل: "عددًا من العيادات المتنقلة بكافة التخصصات الطبية، معملًا، وحدتين للأشعة، صيدلية لصرف العلاج اللازم مجانًا".