استشهاد 10 فلسطينيين بنيران وغارات إسرائيلية على غزة وخان يونس

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفاد وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في حي التفاح، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

كما أعلنت مصادر طبية، عن وصول شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني، جراء إصابتهم بنيران إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين بالقرب من نقطة توزيع مساعدات في خان يونس، جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في المواصي غرب مدينة خان يونس.

وتشن إسرائيل هجمات على قطاع غزة، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس على الأراضي المحتلة في أكتوبر عام 2023 .

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد في الهجمات الإسرائيلية 56 ألفا و259 فلسطينيا، فيما وصل عدد المصابين إلى 132 ألفا و458، حوالي 72% منهم نساء وأطفال