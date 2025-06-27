اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025.
وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الأحمر الإعدادية العامة 73.1% ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 83.2%
كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين وضعاف البصر 100%، ونسبة نجاح التربية الفكرية 100%.
ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر عبر الرابط التالي