واشنطن تعتزم منح 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها رصدت 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية التي تشهد عملياتها لتوزيع المساعدات في القطاع المدمر والمحاصر مشاهد فوضى وسقوط شهداء فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت للصحفيين: "وافقنا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية. وندعو الدول الأخرى إلى دعم المؤسسة وعملها الحيوي"، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

ومنعت إسرائيل منذ مارس الماضي، وصول المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الحيوية إلى غزة، مما أدى إلى تحذيرات من حدوث أزمة في القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من متعاقدين أمريكيين مسلحين مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها في نهاية مايو وشاب نشاطها سقوط ضحايا ومخاوف تتعلق بحيادها.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن نحو 550 شخصا استشهدوا منذ أواخر مايو الماضي، بالقرب من مراكز التوزيع أثناء سعيهم للحصول على المساعدات التي باتت شحيحة.

ونفت مؤسسة غزة الإنسانية وقوع حوادث مميتة في المناطق المجاورة مباشرة لنقاط توزيع المساعدات التابعة لها.

ورفضت منظمات الإغاثة الكبرى والأمم المتحدة العمل مع المؤسسة المتهمة بأنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية من خلال تنسيق تسليم المساعدات مع القوات العسكرية.

وبسؤاله عن الانتقادات التي توجه لمؤسسة غزة الانسانية، قال بيجوت، إن الـ46 مليون وجبة التي تقول المؤسسة إنها وزعتها حتى الآن أمر "يفوق التصديق" و"يستحق الإشادة".