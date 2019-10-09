تفاصيل انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل في العياط

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات حول العثور جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في نهر النيل بالعياط.

وأمرت النيابة التصريح بدفن جثة الشاب بعد بيان الصفة التشريحية، كما تستمع النيابة إلى أقوال أسرة الضحية، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، قد تمكنت من انتشال جثة شاب في العقد الثاني من عمره لقي مصرعه غرقًا أثناء السباحة بنيل العياط.

وتلقى قسم شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شاب بمياه النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، برئاسة العميد أحمد عنب مدير إدارة الجنوب، والنقيب هواري أحمد الضابط بالحماية المدنية، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام "م. ح" 16 سنة، مقيم بقرية باجية بدائرة قسم شرطة العياط، بالسباحة لقي مصرعه غرقًا لعدم إجادته السباحة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتتولى النيابة التحقيقات.