نشرت مجلة “جرتشك حياة ” المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على غلاف عددها الجديد أمس، كتابة باللغة العربية تقول: “إذا ليس الآن فمتى؟ إذا لست أنت فمن؟ اجتمعوا من أجل الخلافة”.

ونشرت المجلة على غلاف عددها في الجزء العلوي من المجلة باللغة التركية: “آياصوفيا وتركيا اليوم أحرار”، وفي الجزء الأوسط من الغلاف عبارة “لا إله إلا الله… محمد رسول الله” باللغة العربية.

ويمتلك المجلة رجل الأعمال مصطفى ألبيراق، رئيس المجلس التنفيذي لجريدة “يني شفق” المعروفة بموالاتها لحزب العدالة والتنمية.

وكان من اللافت استخدام الحروف العربية التي كانت مستعملة خلال العهد العثماني، وتوقفت بإعلان قيام الجمهورية التركية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا بإعادة آيا صوفيا إلى مسجد، وأدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيه الصلاة يوم الجمعة الماضي لأول مرة منذ 86عاما.