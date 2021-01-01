شهدت مدينة إدكو في محافظة البحيرة واقعة غريبة أثناء تشييع جثمان أحد المتوفين في المدينة مساء اليوم الاثنين، تمثلت في ادعاء عدد من المشيعين تحرك المتوفى في الكفن داخل النعش، أثناء صلاة الجنازة قبيل الدفن.

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن المتوفي يدعى أحمد بلبل، كان محجوزًا في العناية المركزة في مستشفى إدكو، وتوفي الساعة الرابعة عصرًا، ووفقًا للبروتوكولات الطبية ظل بالعناية حتى الساعة السادسة، ثم نقل إلى مكان التغسيل، وخرجت الجثة من المستشفى قبل صلاة العشاء.

واستشعر المشيعون حركة في النعش الموجود فيه الميت قبل أداء صلاة الجنازة على المواطن في مقابر مدينة إدكو في محافظة البحيرة، ما أدى لحدوث هرج ومرج بين المصلين.



وأصيب المواطنين بحالة من الذهول، وتم حل الكفن عن وجه المتوفى والإسراع به إلى مستشفى إدكو المركزي لمحاولة إسعافه، وعندما وصلوا إلى المستشفى أكد الأطباء أن المذكور متوفى.

وعاد المشيعون مرة أخرى إلى المقابر حاملين الجثمان وقاموا بأداء صلاء الجنازة عليه، وتم دفنه في مقابر مدينة إدكو في البحيرة.