مصادر سورية: هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف قاعدة أمريكية بالحسكة

أفادت مصادر محلية سورية بأن عدة قذائف صاروخية استهدفت اليوم الأربعاء، قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بشمال شرق سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها إن "مجهولين استهدفوا فجر اليوم قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة بعدد من القذائف الصاروخية سقط أحدها داخل القاعدة وباقي الصواريخ في محيطها".

وأشارت المصادر إلى أن "أصوات الانفجارات القوية التي سمعها أهالي المدينة والمناطق المجاورة ناتجة عن الهجوم الذي استهدف قاعدة الاحتلال حيث شوهد عمود من الدخان يتصاعد من داخل القاعدة".