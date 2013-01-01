استطلاع للرأي: تراجع شعبية ترامب بين الجمهوريين بنسبة 9% عن العام الماضي

أظهرت استطلاع جديد للرأى أجراه مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، تراجع شعبية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بين الجمهوريين عما كانت عليه العام الماضي.



ووجد المركز أن 63% من الأمريكيين من جميع الانتماءات السياسية لديهم رأي معارض تجاه ترامب، وهي نسبة تزيد بـ 60% عن العام الماضي.



وأضاف أن غالبية الجمهوريين أو من يميلون إلى الجمهوريين، بنسبة 66%، لا يزالوا ينظرون إلى الرئيس السابق بنظرة إيجابية، لكن هذا أقل بنسبة 9 % عن يوليو من العام الماضي، حيث كانت نسبة التأييد حينها 75%.



كما أوضح 91% من الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع أنهم ينظرون إلى ترامب بشكل سلبي، ومن بين هؤلاء يرى 78% أن ترامب غير مؤهل للغاية للرئاسة. وفي المقابل ينظر 8% فقط من الديمقراطيين إلي ترامب بشكل إيجابي.



على الجانب الآخر، تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بنحو 4% عن العام الماضي.



كما انخفضت نسبة الآراء الإيجابية حول نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، من 43% العام الماضي إلى 36% حاليا.



ولا يزال ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، متقدما على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وفقا لموقع "فايف ثيرتي إيت" المعني بجمع استطلاعات الرأي.