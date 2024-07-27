بيان أمريكي جديد حول ضربات على الحوثيين في اليمن

أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الجمعة، تمكنها من تدمير ست طائرات بلا طيار "درونز" وثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير ست طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في منطقة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن"، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف أنه "بشكل منفصل، اشتبكت قوات القيادة المركزية الأمريكية ودمرت ثلاثة قوارب سطحية مسيّرة تابعة للحوثيين تعمل قبالة سواحل اليمن".

واختتمت بيانها بالقول: "قد تبين أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 4 غارات جديدة على محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها الطيران الأمريكي البريطاني الحديدة، في اليوم ذاته، حيث استهدف جزيرة كمران التابعة للمحافظة بـ4 غارات أخرى بوقت سابق.

وتضامنا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ودرونز.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.