ترامب يتعهد بمواصلة الفعاليات الانتخابية في الأماكن المفتوحة رغم المخاطر الأمنية

قال المرشح الرئاسي الجمهوري في انتخابات الولايات المتحدة دونالد ترامب إنه يعتزم مواصلة عقد التجمعات الانتخابية في الأماكن المفتوحة، رغم السقطات الأمنية التي أدت إلى محاولة اغتيال نجا منها بالكاد.

ووافقت الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن حماية الرؤساء ومرشحي الانتخابات وغيرهم من كبار المسؤولين، على "تعزيز (عملياتها) بشكل كبير"، حسبما كتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث) اليوم السبت.

وأضاف: "إنهم قادرون للغاية على فعل ذلك. ولا يمكن أن يتم السماح لأي أحد على الإطلاق بوقف حرية التعبير أو التجمع أو عرقلتهما!!!"

ولم ينظم ترامب تجمعا انتخابيا في مكان مفتوح منذ حاول مسلح على سطح مبنى اغتياله في فعالية حملة انتخابية في 13 يوليو في بتلر بولاية بنسلفانيا.

واستقالت مديرة الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل يوم الثلاثاء الماضي وسط ضغط شديد من الجمهوريين والديمقراطيين.

وتعهد ترامب أمس الجمعة بالعودة إلى مسرح الجريمة وإقامة "تجمع كبير وجميل". ولم يحدد موعد التجمع.