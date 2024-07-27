السيناتور الجمهوري تيم سكوت يظهر كداعم للعملات الرقمية في مؤتمر بيتكوين 2024

بعد سنوات من الصمت بشأن الأصول الرقمية، ظهر السيناتور الأمريكي "تيم سكوت" - أبرز جمهوري في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ- كداعم للعملات الرقمية خلال مؤتمر "بيتكوين 2024" في ناشفيل بولاية تينيسي، لينضم بذلك إلى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري "دونالد ترامب" في تأييده لصناعة البيتكوين والعملات المشفرة.

وأشاد "سكوت" خلال المؤتمر الذي يعتبر أكبر تجمع لمؤيدي بيتكوين في العالم- بقدرة بيتكوين وتكنولوجيا البلوكشين (blockchain) على تحسين الشمول المالي، ودعا إلى تنظيم بيئة عادلة للصناعة في الولايات المتحدة بدلا من نقلها إلى الخارج، وفق موقع "كوين ديسك ".

وحث "سكوت" - بصفته الجمهوري البارز في لجنة البنوك في مجلس الشيوخ- على تبني نهج مدروس للأصول الرقمية يحمي المستهلكين ويعزز الابتكار والفرص.

ويعتزم دونالد ترامب اليوم إلقاء خطابه على المنصة الرئيسية لمؤتمر"بيتكوين 2024"، والذي من شأنه أن يسلط الضوء على دعمه وتأييده لصناعة العملات المشفرة.

وكان "ترامب" قد سلط الضوء بشكل متزايد على "بيتكوين" خلال حملته الانتخابية. كما التقى بعض القائمين على تعدين الأصول الرقمية خلال الشهر الماضي.

من جانبه، أعلن المرشح الأمريكي المستقل روبرت كينيدي، والذي حرص على حضور مؤتمر بيتكوين "2024" أيضا - خطة طموحة لدمج بيتكوين في الاقتصاد الأمريكي، مستهدفا إصلاح ما يعتبره نظام المال والمجتمع الأمريكيين المعطلين.

ووعد كينيدي، خلال حديثه في المؤتمر، بإصدار عدة أوامر تنفيذية إذا تم انتخابه إحدى المقترحات الرئيسية تتضمن نقل 204،000 بيتكوين التي تمتلكها الولايات المتحدة إلى الاحتياطي الفيدرالي عبر وزارة العدل وخدمات المارشال الأمريكية. بالإضافة شراء وزارة الخزانة 550 بيتكوين يوميا حتى يصل الاحتياطي إلى ما لا يقل عن 4 ملايين بيتكوين.

وفيما يخص التداولات الإلكترونية اليوم السبت، قفزت أسعار العملات الرقمية بشكل جماعي، وصعد سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 1.67% إلى 68،125 دولارا، قفز سعر عملة إيثيريوم بنسبة 0.70% إلى 3279 دولارا، كما صعد سعر عملة ريبل بنسبة 0.33% ليسجل 60.27 سنت، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".