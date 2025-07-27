السولية: أحلم بالعودة للمنتخب من بوابة سيراميكا كليوباترا

كشف عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي السابق تفاصيل مفاوضات انتقاله إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، مُشيرًا إلى أنه يهدف للعودة لتمثيل منتخب مصر من جديد.

وقال عمرو السولية في تصريحات عبر برنامج ميركاتو على إذاعة أون سبورت إف إم: "المفاوضات تمت بسرعة عن طريق أحمد يحيى، ووجدت ترحيبًا كبيرًا من إدارة سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وسعد سمير، قائد الفريق ساعدوني على اتخاذ القرار بعدما شرح لي تفاصيل الأجواء داخل النادي".

وعن طموحاته، قال السولية: "أهدف للعودة لتمثيل منتخب مصر، وأعلم أن العمل الجاد مع سيراميكا كليوباترا سيكون الطريق لتحقيق ذلك، خاصة في ظل طريقة لعب علي ماهر التي تناسبني وتشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وتابع: "الدوري المقبل سيكون في منتهى القوة، والمنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا ستكون شرسة، جميع الفرق قامت بتدعيمات قوية".

وأكمل: "بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك كانت الأصعب والأغلى في مسيرتي مع الأهلي"، مضيفًا: "بيراميدز استحق التتويج بالنسخة الأخيرة، ووجود بطل مصري على منصة التتويج شرف للكرة المصرية".

وأتم عمرو السولية تصريحاته قائلًا: "حلمي الآن هو المنافسة على كل البطولات مع سيراميكا وتحقيق طموحات النادي".