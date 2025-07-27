المسلماني من السنغال: الرئيس السيسي يواصل نهج ناصر وسنجور في مواجهة التصحر والإرهاب

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن رؤية القيادة المصرية الحالية لأفريقيا تُعد امتدادًا لرؤية قادة الاستقلال، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، طرح رؤية واضحة لمواجهة أخطر عدوين للقارة: التصحر والإرهاب، إلى جانب الدعوة لإنشاء مشروعات بنية تحتية قارية، وتأكيد وحدة القارة في الأمن والتنمية، وهي المبادئ نفسها التي تبناها قادة التحرر الوطني مثل جمال عبد الناصر، وليوبولد سنجور، وموديبو كيتا.

وأكد المسلماني، في تصريحات صحفية من العاصمة السنغالية داكار قبيل عودته إلى القاهرة، أن معركة أفريقيا ضد الإرهاب والتطرف هي معركة مصيرية مشتركة، والانتصار فيها يمثل انتصارًا للحياة والدين وحمايةً لمستقبل القارة، مشددًا على أن المعركة ضد الفقر والمرض تمثل أيضًا تحديًا أساسيًا لتحويل أفريقيا إلى "قارة الأمل".

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال الزيارة المكثفة، مؤكدًا عمله ضمن إطار دبلوماسية شاملة تضم الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية.

يُذكر أن المسلماني شارك في الجولة الأفريقية التي قام بها وزير الخارجية، وشملت دول تشاد ونيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي والسنغال.