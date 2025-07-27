الجيش السوداني: حكومة مليشيا الدعم السريع المزعومة تمثيلية سمجة

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وصفت القوات المسلحة السودانية ، اليوم الأحد، الحكومة التي شكلتها قوات الدعم السريع بأنها تمثيلية سمجة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبدالله، في بيان: "حكومة المليشيا المزعومة تمثيلية سمجة لخليط مشوه من الجهلة والعملاء ومجرمي الحرب".

وشدد البيان على أنها "محاولة بائسة لشرعنة مشروعهم الإجرامي ولتمرير أجندة من يدعمونهم من الخارج".



وأضاف "ستتبدد أحلامهم وأوهام من يدعمونهم بإذن الله وبلا شك بفضل تماسك شعبنا وإرادته الوطنية والتفافه حول قيادته وجيشه سيبقى السودان واحدا موحداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه".

وأمس، أعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية، في خطوة قد تدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم مع استمرار الحرب الدائرة منذ عامين.

وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، جرى الإعلان عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيساً لـ"حكومة السلام والوحدة".