الرئاسة: مؤتمر التيكاد أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الإفريقية واليابان والمؤسسات الدولية

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد" يعد أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الإفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

وقال المتحدث الرسمى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم إلى اليابان، حيث يقوم بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر التيكاد.

وأضاف أن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.