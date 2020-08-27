رئيس الوزراء العراقي ووزيرة الدفاع الفرنسية يبحثان الأوضاع الأمنية في العراق

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال لقائه اليوم الخميس، وزيرة الدفاع والجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، والوفد المرافق لها، الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب.

وأكد الكاظمي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول إلى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، مشيرا إلى أن الجيش العراقي تعرّض إلى محاولات لإضعافه، وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات.

من جانبها، أكدت بارلي، عزم بلادها على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب، ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد أسهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم "داعش".

وأشارت إلى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم "داعش"، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

كما بحث الجانبان الوضع في سوريا، وتأثيره في استقرار العراق والمنطقة.

وأعربت عن استعداد بلادها لاستئناف جهود التدريب للقوات العراقية التي توقفت بسبب جائحة "كورونا"، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.