 السودان: لجان لمراجعة ملفات السلام الخاصة بمسار دارفور والمنطقتين - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 4:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

السودان: لجان لمراجعة ملفات السلام الخاصة بمسار دارفور والمنطقتين

أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 3:45 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 3:45 م

قال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، إن ثلاث لجان تقوم بمراجعة وتنقيح وصياغة ملفات القضايا السياسية، والترتيبات الأمنية لمسار دارفور، وملف القضايا السياسية للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وواصل وفدا الحكومة والحركات المسلحة في "الجبهة الثورية"، اجتماعاتهما صباح اليوم الخميس، بمقر المفاوضات في جوبا، بحضور فريق لجنة الوساطة من جنوب السودان.

وأوضح عضو لجنة الوساطة الجنوبية أنه سيتم التوقيع على الملفات الثلاثة، مساء اليوم في جوبا، ومن المقرر توقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى غدا الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك