قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إن أداء الفريق أمام الجونة تباين كثيرا بين شوطي اللقاء، رغم الفوز بهدف ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري.

أضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء"لم نحضر الشوط الأول، الفريق كان سيئا للغاية منذ أول دقيقة ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني بعد طرد ديانج، وصنعنا أكثر من فرصة، وفرضنا سيطرتنا وحققنا الفوز".

وواصل المدرب السويسري "من فترة لأخرى يجب أن نمر بمباريات مثل مواجهة الجونة حتى تحدث استفاقة للفريق واللاعبين، وأَضع خطة المباريات على حسب اللاعبين المتاحين وسأظل أغير في الخطة وطريقة اللعب طالما هناك غيابات".

واستطرد "أجايي ليس في حالته المعهودة، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم وسيعود حتما لمستواه المعروف، بدأنا الدوري بجناحين أحدهما مصاب والآخر رحل عن الفريق ولكن سنظل نعمل مع لاعبي مركز الجناح حتى نصل للمستوى الذي نريده".

وأتم ريني فايلر تصريحاته "صالح جمعة ليس بعيدا عن حساباتي، فهو يجتهد خلال الفترة الأخيرة، ويتدرب بقوة، وعندما تكتمل جاهزيته البدنية التي تمكنه من الركض والالتحامات البدنية، سيحصل على فرصة للمشاركة تدريجيا في المباريات".