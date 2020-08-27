كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ نحو 6 أشهر

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أكثر من 400 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نحو ستة أشهر، وذلك في ظل ارتفاع بؤر العدوى المتفرقة في أنحاء البلاد، مما اضطر السلطات الصحية للتفكير بجدية في تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها القول، إن البلاد سجلت 441 حالة، بينها 434 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الاصابة 18 ألفا و706 حالات.

ويشار إلى أن هذه أول مرة يتم فيها تسجيل حالات إصابة يومية تتجاوز 400 حالة منذ السابع من مارس الماضي، عندما سجلت كوريا الجنوبية 483 حالة، بعد حدوث تفشي كبير للفيروس في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج مرتبط بأتباع طائفة دينية.

وقد أكد مسؤولو قطاع الصحة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا اقتربت، وذلك في ظل تفشي الفيروس في أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 313 حالة.

ومن بين حالات الاصابة الجديدة، تم رصد 313 حالة في منطقة العاصمة، التي بها نصف تعداد سكان كوريا الجنوبية وعددهم 51 مليون نسمة. وسجلت سول 154 حالة إصابة جديدة، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها العاصمة.