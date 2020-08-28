سهى عرفات: شقيقي تمت إحالته للتقاعد بسبب مكالمتي مع برنامج «التاسعة»

قالت أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى عرفات، إن شقيقها سفير فلسطين في قبرص، جاب الطويل، تمت إحالته للتقاعد؛ بسبب مكالمتها الهاتفية مع برنامج «التاسعة» والتي أعلنت فيها عن دفاعها عن الإمارات العربية المتحدة وما قدمته للشعب الفلسطيني.

وأضافت «عرفات» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استدعى شقيقها للتحقيق؛ بسبب عدم تنفيذ التعليمات بإجراء في السفارة احتجاجًا على اتفاق الإمارات مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية اتهمت شقيقها بهتانًا وزورًا، متوجهة برسالة لأبو مازن: «القرآن يقول لا تزر وازرة أخرى، ومديرة مكتب أبو مازن انتصار أبوة عمارة هي التي تحكم كل فلسطين».

وتابعت: «طفح الكيل يا انتصار أخرجتي كتيبة من أحسن سفرائنا، ووجهتي لشقيقي الاتهامات، من انتصار هذه التي تقرر مصير الشعب الفلسطيني؟»، لافتة إلى أن شقيقها استقبل اللاجئين المصريين والعربيين في هولندا.