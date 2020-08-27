اتصال هاتفي بين رئيسي الأركان الأمريكى والروسي بعد أنباء عن تصادم بين قوات بلديهما فى سوريا

د ب أ

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان الروسي، الفريق فاليري جيراسيموف.

وذكر المتحدث الرسمي باسم هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، ديدي هالفيلد، أن ميلي وجيراسيموف "اتفقا على عدم كشف تفاصيل المكالمة" بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه المكالمة بعد أن أفادت مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية في شمال شرق سوريا.

وتتواجد في منطقة شمال شرق سوريا قوات أمريكية وروسية تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015.