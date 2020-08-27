روسيا: لا يوجد دليل حتى الآن على وجود أفعال جنائية ضد المعارض نافالني

أعلن المتحدث الرسمي لمكتب المدعي العام الروسي، أندريه إيفانوف، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على ارتكاب أفعال إجرامية ضد المعارض الروسي أليكسي نافالني.



وقال إيفانوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إنه على الرغم من بدء التحقيق المسبق في 20 أغسطس الجاري، لم يتم بعد إثبات أي دليل على ارتكاب أفعال إجرامية متعمدة ضد نافالني".



وأضاف أن ألمانيا أكدت عزمها التعاون مع روسيا في توضيح ملابسات الحادث، الذي وقع مع المعارض أليكسي نافالنى، مشيرا إلى أن الشركاء الألمان أكدوا تلقيهم طلب حول المساعدة القانونية وعزمهم على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في روسيا لتوضيح ملابسات الحادث مع هذا المواطن الروسي.



يذكر أن الطائرة التي كان على متنها نافالني هبطت يوم الخميس الماضي في مطار أومسك (سيبيريا) اضطراريا بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة، حيث تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى.



ومن جانبها، أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا يارمش، أن نافالني مصاب بتسمم، ووفقًا لإدارة المستشفى، لم يتم العثور علي سم أو آثار له في الدم أو البول، وشخص الأطباء الروس حالته على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي، الذي يسبب في انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم.



يشار إلى أن المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني نُقل يوم السبت الماضي إلى مستشفى "شاريتيه" في العاصمة الألمانية برلين.