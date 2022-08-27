استطلاع: تذكرة الـ9 يورو دفعت الألمان للتخلي عن سياراتهم

قال العديد من عملاء تذاكر السفر الشهرية المخفضة في ألمانيا للاستخدام في وسائل النقل العام -والمعروفة باسم "تذكرة الـ9 يورو"- في استطلاع للرأي، إن هذه التذكرة دفعتهم في كثير من الأحيان إلى ركوب القطارات والحافلات بدلا من سياراتهم.

وسمحت هذه التذكرة للأشخاص باستخدام غير محدود لشبكات النقل الإقليمية والمحلية -باستثناء القطارات فائقة السرعة- على مدار 3 أشهر من يونيو حتى أغسطس مقابل 9 يورو فقط شهريا.

وتهدف الحملة، التي تنتهي الأربعاء المقبل، إلى تخفيف العبء عن الركاب في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الألمانية إلى تشجيع الناس للتحول إلى وسائل النقل العام من أجل حماية المناخ.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال حوالي 31% من الألمان إنهم استخدموا التذكرة بشكل متكرر على الطرق التي كان من الممكن أن يسلكوها بالسيارة. وقال 18% إنهم اعتمدوا بالكامل على وسائل النقل العامل في تنقلاتهم بدلا من استخدام سياراتهم.

وفي المقابل، ذكر 22% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم استخدموا التذكرة المخفضة في حالات نادرة فقط على الطرق التي كانوا سيسافرون فيها بالسيارة.

ووفقا للاستطلاع، قام 28% من الألمان بشراء تذكرة الـ9 يورو مرة واحدة على الأقل، وكان لدى 22% آخرين بالفعل اشتراك في النقل المحلي واستفادوا من الخصم.

واستخدم نحو 50% من الألمان تذكرة الـ9 يورو للقيام برحلات خاصة في المقام الأول. واستخدم نحو 25% التذكرة بشكل أساسي للسفر إلى وجهات العمل. كما استخدمها الكثيرون في المقام الأول للرحلات السياحية.

ولم يتضح بعد تأثير الحملة طويل المدى على النقل العام، حيث قال حوالي 18% إنهم يريدون بالتأكيد استخدام الحافلات والقطارات في كثير من الأحيان في المستقبل، بينما ذكر 22% آخرون أنهم لا ينوون فعل ذلك. وأشار 55% من الألمان أنهم يريدون القيام بذلك إذا تم توفير تذكرة ذات سعر مماثل مرة أخرى.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس الجاري، 2038 ألمانيا فوق 18 عاما.