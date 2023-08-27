لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقته، في منطقة الشيخ الشريف إبراهيم بمدينة دراو، إثر قيام مريض نفسي بتوجيه لهما عدة ضربات بـ"شاكوش"، نقلا على إثرها إلى مستشفى أسوان الجامعي ليتلقيا الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بمقتل طفل عمره 7 سنوات، وإصابة شقيقته 4 سنوات بعد التعدي عليهما بشاكوش من قبل مريض نفسي.

وانتقلت قوة من مباحث دراو برئاسة النقيب محمد الشيخ، ومعاونة محمد الزنط إلى محل الواقعة لمعاينته، وتبين وفاة طفل عمره 7 سنوات وإصابة شقيقته 4 سنوات بعد قيام مريض نفسي بالتعدي عليهما بالشاكوش.

تم نقل الجثة لمشرحة دراو، والطفلة المصابة للمستشفى الجامعي.

وكانت قوة المباحث تمكنت من القبض علي المتهم، وتحرر المحضر وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.