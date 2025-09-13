أنشيلوتي يرحب بتجديد تعاقده مع منتخب البرازيل

رحّب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل بفكرة تجديد تعاقده مع السامبا، مُشيرًا إلى أنه كان يرغب في تدريب الفريق منذ 2023.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات لشبكة إي إس بي إن: "كنت أرغب في تدريب منتخب البرازيل منذ 2023.. الاستعداد لكأس العالم مع البرازيل أمرٌ مميز".

وأضاف المدرب الإيطالي: "وقّعتُ عقدًا لعام واحد مع البرازيل، ولكن بعد كأس العالم، كل شيء مفتوح.. أعتقد أنه كان القرار الصائب في ذلك الوقت بتوقيع لعام واحد".

وتابع: "لا مشكلة لديّ إذا أراد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استمراري، أنا سعيد جدًا هنا، وعائلتي أيضًا.. لدينا الوقت للحديث عن ذلك، لا مشكلة لديّ في الاستمرار".

وأتم كارلو أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "سيكون من الرائع استمراري مع منتخب البرازيل حتى 2030".