روسيا تحذر الولايات المتحدة من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة

قالت موسكو، إن الغرب يلعب بالنار عبر التفكير في السماح لأوكرانيا بضرب أراضي داخل روسيا بصواريخ غربية، وحذرت الولايات المتحدة من اندلاع حرب عالمية ثالثة لن تقتصر على أوروبا.

وهاجمت أوكرانيا، منطقة كورسك بغرب روسيا في السادس من أغسطس الماضي، واستولت على منطقة هناك في أكبر هجوم خارجي على روسيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن رد روسيا سيكون كبيرا.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب يسعى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا ويبحث عن المتاعب من خلال التفكير في طلبات أوكرانية لتخفيف القيود على استخدام الأسلحة المستوردة، بحسب وكالة رويترز.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر، بأنّ الهجوم على منطقة كورسك الروسية أظهر أن تهديدات الكرملين بالرد مجرد خدعة.

وأضاف أن أوكرانيا، بسبب القيود التي يفرضها الحلفاء، لا تستطيع استخدام الأسلحة المتاحة لديها لضرب بعض الأهداف العسكرية الروسية، وحثَّ الحلفاء على مزيد من الجرأة في قراراتهم بشأن كيفية مساعدة كييف في الحرب.

وقالت روسيا إن أوكرانيا استخدمت أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات بريطانية وأنظمة صواريخ أمريكية، في كورسك. وأكدت كييف استخدام صواريخ هيمارس الأمريكية لتدمير جسور في كورسك.

وتقول واشنطن إنها لم تكن على علم بخطط أوكرانيا قبل التوغل المفاجئ في كورسك. كما قالت الولايات المتحدة إنها لم تشارك في العملية بأي شكل.

فيما قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لا تصدق تأكيدات الغرب بأنه لا علاقة له بالهجوم على كورسك.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن تورط الولايات المتحدة «حقيقة واضحة».