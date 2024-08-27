نشأت الديهي: تفاؤل حذر عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجميع يتابع ما يجري على الساحة الفلسطينية عن قرب، متسائلاً: «هل يمكن أن نصل إلى اتفاق؟، هل يمكن أن تتوقف أصوات المدافع، وندفع الأمور إلى الحل أو عقد اتفاق؟».

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن البيت الأبيض أصدر بيانًا بالأمس، متحدثًا عن قرب الوصول إلى اتفاق.

وأشار إلى أن التصريحات المصرية من مصادر رفيعة المستوى تتحدث عن أن الأمور معقدة، لكن مصر تدفع الأمور إلى الحل ولم تفقد الأمل، مؤكدا أن هناك حالة من التفاؤل الحذر عن قرب الوصول إلى اتفاق.

ولفت إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت تحدثت على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أرسل فريق التفاوض إلى القاهرة بمقترحات رفضت من قبل.

ونوه بأن هذا الأمر يعني أن نتنياهو لا يرغب في الوصول إلى مبادرة تضمن وقفًا لإطلاق النار في غاز، واتفاقًا لتبادل الأسرى.