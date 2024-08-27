وزير الصحة يستقبل ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتي، لبحث سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات الطبية، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، ويساهم في دعم الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش الموقف الحالي للبرامج والخطط المشتركة بين الجانبين، والرؤى والخطط المستقبلية، كما تمت مراجعة الخطط التنفيذية لبرنامج نقص المناعة البشري، ومناقشة المنح التي تدعم البرامج الوطنية لمكافحته ومرض الدرن، بالإضافة إلى مراجعة برنامج إدارة النفايات الصحية في المجمع الطبي بالسويس، وسبل الدعم الفني في مجال الأشعة.

أضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير أكد خلال الاجتماع على فتح آفاق تعاون جديدة تستهدف ملف التنمية البشرية في العديد من المحاور، تزامنًا مع اهتمام الدولة المصرية ببناء وتنمية الإنسان المصري. وأشار إلى أن ملف التنمية البشرية يهدف إلى الاستثمار في الإنسان للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة له.

تابع المتحدث الرسمي أن الوزير أكد على زيادة دعم وكالة التنمية بتحديث تقارير التنمية البشرية، باستخدام أحدث الأساليب والمنهجيات العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانبين ناقشا تعزيز النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية، ورفع كفاءة قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية، كما تم متابعة آخر المستجدات في ملف مبادرات الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والسيطرة عليها، مع التركيز على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرحلة الثالثة من التعاون لخفض معدلات الدرن.

ولفت عبدالغفار إلى أن الاجتماع استعرض جهود مصر في تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين، التي بدأت منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، والاحتياجات الطبية المطلوبة للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الخاصة بالمصابين من الأشقاء الفلسطينيين والجنسيات الأخرى المقيمة على الأراضي المصرية.

من جانبه، هنأ الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتي، الدكتور خالد عبدالغفار على تجديد الثقة به كنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيرًا للصحة والسكان، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى تعزيز الجهود لدعم المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة، والدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد، المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني للإيدز بوزارة الصحة والسكان.